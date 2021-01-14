В уборке Саранска от снега задействовано практически 200 единиц техники

Муниципальные предприятия Саранска сегодня, 14 января, активно ведут расчистку автодорог от снега в сложившихся погодных условиях.

Администрация Саранска обращается к горожанам с просьбой по возможности воздержаться сегодня от использования личного автотранспорта, а также призывает пропускать колонны коммунальной техники, занятой в расчистке городских улиц.

С обрушившимся на Саранск снегопадом борются 192 единицы техники и более 1300 рабочих.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что на днях в Саранске обсудили ход рейдов по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Источник: adm-saransk.ru