В Мордовии обсудили подготовку к купаниям на Крещение

В Мордовии в рамках заседания оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции одним из рассмотренных вопросов стала подготовка к массовым купаниям на Крещение.

В данном случае ставится задача обеспечить максимальное соблюдение требований санитарной безопасности.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов подчеркнул, что на кону стоит здоровье людей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске обсудили соблюдение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Источник: e-mordovia.ru