Житель Саранска, решивший продать газовую плиту, стал жертвой мошенника

В Саранске местный житель, решивший продать газовую плиту, стал жертвой неизвестного мошенника.

Несколько дней назад 58-летний житель Саранска разместил на популярном сайте объявление о продаже газовой плиты. В кратчайшие сроки с горожанином связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести товар. Незнакомец предложил перечислить предоплату. Житель Саранска назвал ему реквизиты своей банковской карты, а также другие учетные данные. Получив доступ к счету, мошенник похитил с карты пострадавшего 42 тыс. рублей, а после этого перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что в Мордовии работник почты пойдет под суд по обвинению в получении взятки.

Источник: 13.мвд.рф