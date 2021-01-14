В Ичалках горела баня

В Ичалках пожарные ликвидировали возгорание бани.
Вечером 13 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кривошеева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №14а горит баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 24 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru