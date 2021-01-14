В Большеберезниковском районе мужчина угрожал убийством своей сожительнице

В Большеберезниковском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал убийством своей сожительнице.

Некоторое время назад в доме, где 60-летний житель указанного района проживает вместе со своей гражданской супругой, произошел пожар. Женщина обвинила сожителя в данном происшествии. Последний, посчитав высказанные в его адрес упреки крайне обидными, а также не имеющими никакой справедливой основы, ударил пострадавшую палкой, а после этого принялся угрожать ей убийством, взяв в руки топор. Женщина выбежала из дома на улицу и сообщила о случившемся в полицию.

Мужчина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф