В Рузаевке горела баня

В Рузаевке в результате пожара была повреждена баня.
Вечером 13 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пролетарской. Возле дома №13а загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 30 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru