В Мордовии пресекли попытку доставки наркотиков в исправительную колонию

В Мордовии была пресечена попытка доставки наркотических средств в исправительную колонию.

Сотрудниками УНК МВД по Мордовии и отдела МВД России по Зубово-Полянскому району совместно с коллегами из УФСИН России по региону при реализации оперативной информации была пресечена попытка доставки в исправительную колонию, расположенную в населенном пункте Леплей, наркотических средств.

Гашиш массой 5,94 г был спрятан ухищренным способом в чае и находился в посылке, поступившей от жителя Москвы на имя одного из осужденных, отбывающего наказание за совершение тяжких преступлений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф