В Рузаевке рецидивист украл из супермаркета подгузники и спиртное

В Рузаевке был задержан местный житель, который подозревается в краже подгузников и алкогольных напитков из супермаркета.

Стражами порядка было установлено, что 27-летний житель Рузаевки, ранее судимый за совершение кражи, находясь в супермаркете, воспользовавшись большой очередью, незаметно похитил упаковку детских подгузников и четыре бутылки виски, текилы, водки и коньяка, которые по одной выносил из торгового зала и складывал в ячейку камеры хранения. После этого молодой человек купил коробку конфет и, забрав похищенное, покинул место преступления.

В кратчайшие сроки гражданин был задержан. К этому моменту парень успел выпить часть похищенного алкоголя.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф