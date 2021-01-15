В Саранске местного жителя осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В марте прошлого года 33-летний житель Саранска, находясь в магазине-баре, расположенном по адресу – улица Волгоградская, поссорился с другим посетителем заведения. В процессе выяснения отношений горожанин два раза ударил оппонента в живот и спину лезвием ножа, встроенным в зажигалку. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Решением суда в отношении 33-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф