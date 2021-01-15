В Саранске ДТП унесло жизнь 28-летней девушки

В Саранске произошло ДТП, которое унесло жизнь 28-летней девушки.

Указанное происшествие произошло утром 14 января в посёлке Николаевка. Напротив дома №89, расположенного по адресу – улица Ленина, 56-летний водитель автобуса марки ПАЗ выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 28-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, соблюдая ПДД. Затем автобус врезался в автомобиль марки «Лада-Гранта», остановившийся перед светофором.

От полученных телесных повреждений 28-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: гибдд.рф