В Саранске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса автобуса на пешеходном переходе.
ДТП произошло утром 14 января на территории Ленинского района города. На улице А. Невского 60-летний мужчина, управлявший автобусом марки ПАЗ, совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
В отношении водителя автобуса был составлен административный материал.
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Источник: гибдд.рф