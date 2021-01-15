В Саранске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса автобуса на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 14 января на территории Ленинского района города. На улице А. Невского 60-летний мужчина, управлявший автобусом марки ПАЗ, совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя автобуса был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф