В Саранске сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

Указанное мероприятие проводилось на территории Саранска 12 и 13 января. В ходе рейда особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено выявлению таких нарушений, как невыполнение водителями транспортных средств требования уступить дорогу пешеходам, нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода, а также переход проезжей части пешеходами на запрещающий сигнал светофора и в местах, которые для этого не предусмотрены.

Всего за два дня проведения мероприятий стражи порядка составили 75 административных материалов, из них в отношении водителей – 33 протокола, в отношении пешеходов было составлено 42 материала.

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Источник: гибдд.рф