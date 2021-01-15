В Ковылкино прошел круглый стол, посвященный зимнему содержанию улично-дорожной сети

В Ковылкино дорожные инспекторы организовали и провели круглый стол, в котором приняли участие представители дорожных организаций, обслуживающих Ковылкинский, Инсарский и Кадошкинский муниципальные районы.

Основными целями указанного мероприятия стали выявление существующих проблем в области зимнего содержания УДС и снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.

Временно исполняющий обязанности начальника и старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» Д.А. Люлин и капитан полиции В.П. Асташкин обозначили основные недостатки в зимнем содержании автодорог, выявленные сотрудниками отделения ГИБДД в ходе несения службы. Было принято решение об устранении данных недостатков в кратчайшие сроки.

Представители дорожных организаций сообщили об имеющихся проблемах. Сотрудники Госавтоинспекции внимательно выслушали каждого, после чего внесли предложения по улучшению качества работы дорожных организаций.

В конце мероприятия участники круглого стола подвели итоги совместной работы прошедшего 2020 года.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Источник: гибдд.рф