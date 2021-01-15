Коммунальные службы Саранска продолжают расчищать город после снегопада

Коммунальные службы Саранска сегодня, 15 января, продолжают расчищать город после вчерашней снежной стихии.

Муниципальные предприятия убирали городские территории всю ночь. К утру магистральные, второстепенные дороги и большинство внутриквартальных дорог были очищены от снежных масс.

В дневное время уборка продолжается. Ведется обработка противогололедными материалами, подметание снега плужно-щеточной техникой и сгребание, раздвигание и формирование для дальнейшей погрузки и вывоза снежных валов на перекрестках, у остановок общественного транспорта, зачистка прилотковой зоны проезжих частей после погрузки и вывоза снега.

По данным на утро 15 января в уборке города от муниципальных предприятий была задействована 91 единица техники: комбинированные дорожные машины, многофункциональные комбинированные машины, плужно-щеточная техника, погрузчики, самосвалы, грейдеры.

Ручную уборку выполняют 207 дорожных рабочих. Они заняты на очистке пешеходных переходов, лестничных спусков, радиусов.

К расчистке тротуаров ручным способом также привлечены инженерно-технические работники муниципальных предприятий и казенных учреждений.

Основной объем работ по уборке необходимо выполнить управляющим компаниям. Сегодня в уборке прилегающих к домам территорий заняты 1218 человек и 101 единица техники.

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Источник: adm-saransk.ru