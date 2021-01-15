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Коммунальные службы Саранска продолжают расчищать город после снегопада

Коммунальные службы Саранска продолжают расчищать город после снегопада

Коммунальные службы Саранска сегодня, 15 января, продолжают расчищать город после вчерашней снежной стихии.

Муниципальные предприятия убирали городские территории всю ночь. К утру магистральные, второстепенные дороги и большинство внутриквартальных дорог были очищены от снежных масс.

В дневное время уборка продолжается. Ведется обработка противогололедными материалами, подметание снега плужно-щеточной техникой и сгребание, раздвигание и формирование для дальнейшей погрузки и вывоза снежных валов на перекрестках, у остановок общественного транспорта, зачистка прилотковой зоны проезжих частей после погрузки и вывоза снега.

По данным на утро 15 января в уборке города от муниципальных предприятий была задействована 91 единица техники: комбинированные дорожные машины, многофункциональные комбинированные машины, плужно-щеточная техника, погрузчики, самосвалы, грейдеры.

Ручную уборку выполняют 207 дорожных рабочих. Они заняты на очистке пешеходных переходов, лестничных спусков, радиусов.

К расчистке тротуаров ручным способом также привлечены инженерно-технические работники муниципальных предприятий и казенных учреждений.

Основной объем работ по уборке необходимо выполнить управляющим компаниям. Сегодня в уборке прилегающих к домам территорий заняты 1218 человек и 101 единица техники.

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Источник: adm-saransk.ru