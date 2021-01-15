В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 16 января из-за снегопада

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 16 января.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 16 января на территории республики ожидается сильный снег. Речь идет о ночных часах.

Гражданам рекомендовано закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. Лучше оставаться дома.

Если всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы следует проявлять крайнюю осторожность при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru