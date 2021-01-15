Помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по работе с верующими посетил исправительную колонию

Исправительную колонию №13 УФСИН РФ по Мордовии посетил помощник начальника УФСИН России по республике по работе с верующими иерей Александр (Левин).

В ходе встречи с осужденными в молельной комнате исправительного учреждения отец Александр провел беседу с осужденными женщинами, а также обряд таинства покаяния.

Подобные встречи с представителями различных конфессий благоприятно влияют на правопослушное поведение осужденных женщин.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su