В Москве обсудили развитие аэропорта Саранска

В Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова и Романа Троценко, возглавляющего компанию «Новапорт», осуществляющую стратегическое управление сетью региональных аэропортов и реализующую комплексные программы развития по выводу аэропортовой инфраструктуры на качественно новый уровень.

Встреча состоялась в продолжение исполнения соглашения о намерениях, подписанного в 2019 году между правительством Мордовии и компанией «Новапорт» по реализации проекта развития международного аэропорта Саранска с открытием на его территории воздушного пункта пропуска через границу России.

Также речь шла о развитии маршрутной сети региональных авиаперевозок и о возможностях строительства логистического центра в Мордовии.

Читайте также о том, что Артем Здунов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Мордовии находится под контролем.

Источник: e-mordovia.ru