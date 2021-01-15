Артем Здунов встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор»

Детали реализации комплексного инфраструктурного проекта и вопросы оказания государственной поддержки 14 января обсудили в ходе рабочей встречи временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В настоящее время в Мордовии действует единственный объект обработки ТКО - мусоросортировочный комплекс ООО «РЕМОНДИС Саранск» мощностью 3 тыс. тонн, а также 14 полигонов для захоронения ТКО суммарной мощностью более 470 тыс. тонн, которые практически исчерпали свои возможности.

Строительство комплексного объекта обработки ТКО в Саранске позволит значительно увеличить уровень утилизации в регионе.

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Источник: e-mordovia.ru