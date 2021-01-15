В Саранске полицейские провели акцию по профилактике мошенничества

Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по Саранску в одном из торговых центров города провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение мошенничества с использованием дистанционных технологий.

Организаторы акции подробно рассказали гражданам о различных видах указанных преступлений и правилах, которые помогут не попасться на уловки злоумышленников.

Каждый участник акции получил памятку с рекомендациями по профилактике финансового мошенничества.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф