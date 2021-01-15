Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько лет назад пропал без вести.

Герасимов Иван Сергеевич 1959 года рождения, являющийся жителем посёлка ТЭЦ-2, 31 августа 2015 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в темную футболку, трико черного цвета и домашние тапочки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить по необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342)25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф