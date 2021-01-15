Житель Торбеево пойдет под суд по обвинению в убийстве

В Торбеево суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

В ночь на 6 ноября прошлого года 33-летний житель указанного населенного пункта на работе на мясокомбинате поссорился с 56-летним гражданином Киргизии, который также работал на данном предприятии. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента в область лица, вследствие чего последний ударился о стену, а затем упал на кафельный пол. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru