В Саранске работников коммерческих организаций подозревают в совершении коррупционных преступлений

В Саранске работники коммерческих организаций подозреваются в совершении преступлений коррупционного характера.

В период с 2015 по 2020 год начальник отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» получил от представителей двух коммерческих организаций денежное вознаграждение за обеспечение интересов данных организаций в виде беспрепятственного заключения договоров и бесперебойной оплаты со стороны ООО «Электровыпрямитель-СПК» за поставленную продукцию. Коммерческий подкуп в размере 755 тыс. рублей и более 850 тыс. рублей перечислялся ему частями на банковские карты.

Кроме того, следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы отдела снабжения и внешней комплектации ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», подозреваемой также в совершении коммерческого подкупа. Следствие утверждает, что подозреваемая за совершение аналогичных действий получила от представителя организации, расположенной за пределами республики, коммерческий подкуп в размере более 536 тыс. рублей.

Также читайте о том, что житель Торбеево пойдет под суд по обвинению в убийстве.

Источник: mordovia.sledcom.ru