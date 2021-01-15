В Мордовии наградили победителей конкурса под названием «Полицейская ёлка-2021»

В МВД по Мордовии состоялось торжественное награждение победителей конкурса на лучшую новогоднюю фотографию «Полицейская ёлка-2021».

Для участия в конкурсе территориальные органы внутренних дел республики представили 13 фотоснимков, на которых сотрудники в форменной одежде стоят рядом с наряженными ёлками.

Победу одержал ОМВД России по Ромодановскому району. Второе и третье места заняли ММО МВД России «Ковылкинский» и ММО МВД России «Чамзинский» соответственно.

Торжественное награждение победителей конкурса завершилось совместным фотографированием.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф