В Мордовии наградили победителей конкурса под названием «Полицейская ёлка-2021»

В МВД по Мордовии состоялось торжественное награждение победителей конкурса на лучшую новогоднюю фотографию «Полицейская ёлка-2021».
Для участия в конкурсе территориальные органы внутренних дел республики представили 13 фотоснимков, на которых сотрудники в форменной одежде стоят рядом с наряженными ёлками.
Победу одержал ОМВД России по Ромодановскому району. Второе и третье места заняли ММО МВД России «Ковылкинский» и ММО МВД России «Чамзинский» соответственно.
Торжественное награждение победителей конкурса завершилось совместным фотографированием.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф