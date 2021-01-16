В Саранске в уборке города от снега задействовано 250 единиц техники и 1472 человека

Муниципальные предприятия Саранска вывели уборочную технику на основные автомагистрали города в ночь на 16 января из-за снегопада.

Сначала была проведена обработка противогололедными средствами, затем началось сметание снега.

По данным на 07:30 уборку производили 154 единицы техники и 381 рабочий муниципальных предприятий. При усилении снегопада в любое время на линию готова выйти дополнительная техника.

Управляющие компании приступили к уборке придомовых территорий с раннего утра. Первостепенное внимание было уделено расчистке входных групп МКД и прилегающих пешеходных тротуаров. По полученным сведениям на 7:30 утра, у управляющих компаний в очистке придомовых территорий задействовано 96 единиц техники и 1091 человек.

Также читайте о том, что в Мордовии в 2020 году благоустроили более ста дворовых территорий.

Источник: adm-saransk.ru