В Саранске 17 и 18 января запретят стоянку транспортных средств по улице Энгельса

В Саранске 17 и 18 января будет запрещена стоянка транспортных средств по улице Энгельса.

В период с 08:00 17 января до 08:00 18 января стоянка транспортных средств будет исключена на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Ульянова до улицы Р. Люксембург.

Причиной ограничения стоянки является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.

Администрация Саранска просит водителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям и в указанный период не оставлять автомобили на парковке на обозначенном участке.

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Источник: adm-saransk.ru