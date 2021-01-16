В Саранске на Крещение оборудуют девять купелей

В Саранске на Крещение будет оборудовано девять купелей.

В этом году в городе будет девять организованных мест для купания: на пруду по ул. Гончарова; на пруду по улице Грузинской; на Лесном озере; на водоеме в районе базы отдыха «Зеленая роща»; на водоеме в районе кафе «Огни Саранска»; на пруду в районе Иоанна Богословского мужского монастыря (с. Макаровка, ул. Нагорная, 35); на святом источнике, освященном во имя иконы Казанской Божьей Матери (с. Куликовка, ул. Чапаева, 23); на святом источнике Петра и Павла (д. Полянки, ул. Юбилейная); на водоеме в п. Добровольный по ул. Дачной.

Было принято решение не организовывать купель на водоеме стадиона «Старт» в связи с его близостью к месту купания по улице Грузинской. Также из-за отсутствия возможности соблюдения эпидемиологических требований не будет организована купель в районе храма Иоанна Кронштадтского (на ул. Солнечной).

На всех девяти купелях будет организован горячий чай, кабины для переодевания, а также будут установлены лавочки. Будут дежурить представители МЧС, правоохранительных органов и медицинские бригады.

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Источник: adm-saransk.ru