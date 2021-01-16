В Зубовой Поляне горел жилой дом

В Зубовой Поляне произошло возгорание жилого дома.
Вечером 15 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пролетарской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №17. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 90 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru