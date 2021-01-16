Полицейские изъяли крупную партию марихуаны у жителя Зубово-Полянского района

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

В ходе обыска в гараже, расположенном на придомовой территории жителя указанного района, полицейские обнаружили и изъяли крупную партию марихуаны, а также приспособление для потребления наркотиков. Кусты конопли и измельченная смесь запрещенного растения хранились в различной таре. Общая масса изъятого составила 7,8 кг.

Подозреваемый пояснил, что нарвал дикорастущее растение некоторое время назад на одном из заброшенных полей в Зубово-Полянском районе, после чего высушил, часть измельчил, расфасовал по емкостям и оставил на хранение для личного употребления.

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Источник: 13.мвд.рф