В Саранске прошла акция «ЭКО Старый Новый год»

На территории стадиона «Мордовия Арена» прошла акция под названием «ЭКО Старый Новый год».

Жители Саранска смогли отдать лишние в доме вещи тем, кто в них нуждается, с пользой утилизировать устаревшие предметы обихода, а также позаботиться о дальнейшей судьбе новогодних ёлок – деревца будут использованы в качестве корма для животных, поскольку хвоя богата витаминами, а содержание смолистых и других нежелательных для кормовых средств веществ, вредных в завышенных дозах, в зимний период минимально.

Каждый небезразличный к экологии получил купон на занятие в тренажерном зале Центра хоккея.

В акции принял участие министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов.

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Источник: mordovia-sport.ru