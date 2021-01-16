Спортсмены из Мордовии завоевали две медали на фестивале единоборств

Спортсмены Мордовии завоевали две медали на рождественском фестивале единоборств.

Один из крупнейших турниров по борьбе самбо «Рождественский фестиваль единоборств» прошел в период новогодних каникул в городе Кстово Нижегородской области.

Более 700 спортсменов со всей России стали участниками данного соревнования. Мордовию представляли подопечные ГБУ РМ «СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина» и клуба «Боец» Дарья Щетинина и Артем Морозов.

Дарья, выступая среди девушек 2005-2006 годов рождения, провела четыре схватки в весовой категории 54 кг. В трех из них она одержала победу и лишь в одной уступила сопернице. Данный результат позволил спортсменке занять третье место на турнире.

Артем Морозов принял участие в соревнованиях юношей 2007-2008 годов рождения. В весовой категории 71 кг ему удалось одолеть соперника в пяти схватках. В финале Артему предстояла встреча с представителем московской школы. Победный бросок за девять секунд до окончания поединка принес спортсмену золотую награду.

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Источник: mordovia-sport.ru