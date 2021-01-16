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Спортсмены из Мордовии завоевали две медали на фестивале единоборств

Спортсмены из Мордовии завоевали две медали на фестивале единоборств

Спортсмены Мордовии завоевали две медали на рождественском фестивале единоборств.

Один из крупнейших турниров по борьбе самбо «Рождественский фестиваль единоборств» прошел в период новогодних каникул в городе Кстово Нижегородской области.

Более 700 спортсменов со всей России стали участниками данного соревнования. Мордовию представляли подопечные ГБУ РМ «СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина» и клуба «Боец» Дарья Щетинина и Артем Морозов.

Дарья, выступая среди девушек 2005-2006 годов рождения, провела четыре схватки в весовой категории 54 кг. В трех из них она одержала победу и лишь в одной уступила сопернице. Данный результат позволил спортсменке занять третье место на турнире.

Артем Морозов принял участие в соревнованиях юношей 2007-2008 годов рождения. В весовой категории 71 кг ему удалось одолеть соперника в пяти схватках. В финале Артему предстояла встреча с представителем московской школы. Победный бросок за девять секунд до окончания поединка принес спортсмену золотую награду.

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Источник: mordovia-sport.ru