В Мордовии прошла операция «Охранник»

В Мордовии была проведена оперативно-профилактическая операция под названием «Охранник», имевшая целью повышение качества услуг, оказываемых частными охранными организациями.

В настоящее время на территории Мордовии зарегистрировано 90 частных охранных организации, в которых работают более 2,8 тыс. человек. Под их охраной находятся более 2,5 тыс. объектов различных форм собственности.

В ходе операции представители подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии провели более 200 проверок на постах и маршрутах, обслуживаемых частными охранными организациями.

Результатом проверок стали более 20 выявленных нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих данную сферу деятельности. К административной ответственности были привлечены один руководитель охранной структуры и более 20 охранников ЧОО.

На постах и маршрутах несения службы работниками частных охранных структур было проверено наличие служебного оружия и патронов к нему, используемых при выполнении договорных обязательств. Случаев утраты оружия и патронов не выявлено.

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Источник: 13.rosgvard.ru