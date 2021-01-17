В Мордовии в 2020 году вырос уровень преступности

На территории Мордовии по результатам прошлого года было зафиксировано увеличение уровня преступности.

В общей сложности на протяжении прошлого года на территории республики было зафиксировано 8258 преступлений. Данный показатель на 2,5% превышает тот уровень преступности, который имел место по итогам 2019 года.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 1721, Октябрьский – 1418, Пролетарский –1034), а также в Рузаевском районе (797).

Меньше всего преступлений было зафиксировано в Большеигнатовском (37), Кадошкинском (54) и Теньгушевском (52) районах.

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Источник: epp.genproc.gov.ru