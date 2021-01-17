В Саранске 18 и 19 января ограничат стоянку в первом микрорайоне Юбилейного

В Саранске 18 и 19 января будет запрещена стоянка транспортных средств в первом микрорайоне Юбилейного.
В период с 09:00 18 января до 18:00 19 января будет исключена стоянка транспортных средств в первом микрорайоне Юбилейного по ул. Волгоградской.
Причинной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.
Городская администрация просит автолюбителей заблаговременно убрать свои машины.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru