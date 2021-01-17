В Саранске обсудили уборку города

Вечером 16 января на рабочем совещании, посвященном уборке города, в администрации Саранска Пётр Тултаев обозначил руководителям муниципальных предприятий фронт работы на предстоящий день по итогам объездов.

В ночное время предприятия городского коммунального комплекса расширяли проезжие части мостов и путепроводов, также проводилась повторная уборка всех дорог.

На предстоящей неделе внимание будет сконцентрировано на уборке муниципальных парковок и расширении проезжих частей. Для комплексной очистки парковочных зон будет исключаться стоянка машин.

Придомовые территории расчищают управляющие компании. После прошедших обильных снегопадов колоссальная работа была проведена дворниками, но не меньше предстоит ещё убрать.

С расчисткой магистральных улиц муниципальные предприятия справились.

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Источник: adm-saransk.ru