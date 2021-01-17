В Рузаевке загорелся мусор в доме

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание мусора в доме.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС ранним утром 16 января. В подвале дома №18, расположенного по адресу – улица Юрасова, загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в подвале на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru