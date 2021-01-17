В Торбеевском районе сгорел жилой дом

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Указанное происшествие произошло утром 16 января на территории населенного пункта Новая Пичеморга. На одноименной улице загорелся жилой дом №37. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 49 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru