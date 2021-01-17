В Рузаевке загорелся гараж

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в гараже.

Утром 16 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива, расположенного по адресу – улица Тухачевского. В одном из гаражей загорелись постельные принадлежности.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Пламя повредило мусор в гараже на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru