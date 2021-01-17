Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Полицейские разыскивают пропавшего без вести уроженца Старошайговского района

Полицейские разыскивают пропавшего без вести уроженца Старошайговского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца Старошайговского района, который несколько лет назад пропал без вести.

Суринов Виктор Алексеевич 1959 года рождения, являющийся уроженцем села Авгуры Старошайговского района и жителем Саранска, утром 7 мая 2016 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в светлую матерчатую куртку, брюки черного цвета и ботинки того же цвета. На правой руке гражданина отсутствует мизинец, а на левом предплечье имеется татуировка в виде женщины.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 102.

Также читайте о том, что в Мордовии в 2020 году вырос уровень преступности.


Источник: 13.мвд.рф