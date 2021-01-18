В одной из колоний Мордовии проводятся психопрофилактические мероприятия с осужденными

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии проводятся психопрофилактические мероприятия с осужденными.

Работа с осужденными проводится посредством телефонных звонков. Консультативные мероприятия направлены на профилактику стрессовых ситуаций, выявление имеющихся проблем, формирование задач и планов на будущее, недопущение деструктивного поведения, а также на улучшение психоэмоционального состояния.

Психологи помогают осужденным пережить болезненные и трудные периоды в их жизни.

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Источник: 13.fsin.su