Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр «Ясная поляна»

Сотрудники исправительных колоний №№1 и 13 УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная поляна».

Гости привезли детям сладкие подарки, канцелярские товары, одежду, игрушки, а также выпечку собственного приготовления.

Сотрудники центра тепло встретили гостей, отметив, что благодаря помощи и поддержке благотворителей жизнь в учреждении становится более увлекательной, тепло и уют окружают детей.

Также в знак благодарности дети центра собственными руками подготовили для учреждений поделки.

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Источник: 13.fsin.su