В Саранске из-за мороза отменили занятия в школах

В Саранске по причине существенного снижения температуры воздуха были отменены занятия в школах.

В связи с понижением температуры воздуха 18 января были отменены занятия с первого по четвертый класс в школах Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в рамках реализации национального проекта под названием «Жилье и городская среда» на протяжении прошлого года было проведено благоустройство 102 дворовых территорий во всех районах Мордовии и Саранске. На реализацию данного проекта было выделено 227,4 млн рублей.

Источник: adm-saransk.ru