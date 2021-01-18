Мэр Саранска призвал горожан не пренебрегать своим здоровьем во время купания на Крещение

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал горожан не пренебрегать своим здоровьем, совершая омовения на Крещение.

В Саранске муниципальными предприятиями оборудовано 9 купелей: на пруду по ул. Гончарова; на пруду в парке по улице Грузинской; на Лесном озере; на водоеме в районе базы отдыха «Зеленая роща»; на водоеме в районе кафе «Огни Саранска»; на пруду в районе Иоанна Богословского мужского монастыря (с. Макаровка, ул. Нагорная, 35); на святом источнике, освященном во имя иконы Казанской Божьей Матери (с. Куликовка, ул. Чапаева, 23); на святом источнике Петра и Павла (д. Полянки, ул. Юбилейная); на водоеме в п. Добровольный по ул. Дачной.

Традиционно на всех купелях будет организован горячий чай с конфетами, а также оборудованы пункты обогрева.

Мэр Саранска призвал горожан прислушаться к рекомендациям врачей и не пренебрегать своим здоровьем.

На купелях о необходимости придерживаться профилактических мер будут напоминать сотрудники администрации города. Кроме того, будут дежурить представители МЧС, правоохранительных органов и медицинские бригады.

Также читайте о том, что в Саранске из-за мороза отменили занятия в школах.

Источник: adm-saransk.ru