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Мэр Саранска призвал горожан не пренебрегать своим здоровьем во время купания на Крещение

Мэр Саранска призвал горожан не пренебрегать своим здоровьем во время купания на Крещение

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал горожан не пренебрегать своим здоровьем, совершая омовения на Крещение.

В Саранске муниципальными предприятиями оборудовано 9 купелей: на пруду по ул. Гончарова; на пруду в парке по улице Грузинской; на Лесном озере; на водоеме в районе базы отдыха «Зеленая роща»; на водоеме в районе кафе «Огни Саранска»; на пруду в районе Иоанна Богословского мужского монастыря (с. Макаровка, ул. Нагорная, 35); на святом источнике, освященном во имя иконы Казанской Божьей Матери (с. Куликовка, ул. Чапаева, 23); на святом источнике Петра и Павла (д. Полянки, ул. Юбилейная); на водоеме в п. Добровольный по ул. Дачной.

Традиционно на всех купелях будет организован горячий чай с конфетами, а также оборудованы пункты обогрева.

Мэр Саранска призвал горожан прислушаться к рекомендациям врачей и не пренебрегать своим здоровьем.

На купелях о необходимости придерживаться профилактических мер будут напоминать сотрудники администрации города. Кроме того, будут дежурить представители МЧС, правоохранительных органов и медицинские бригады.

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Источник: adm-saransk.ru