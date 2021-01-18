В Саранске обсудили ход уборки города после снегопадов

Сегодня, 18 января, на оперативном совещании в администрации Саранска обсудили ход уборки города после прошедших обильных снегопадов.

Руководители профильных структурных подразделений доложили о проделанной муниципальными предприятиями работе прошедшей ночью. Предприятия городского коммунального комплекса расчищали заезды к школам, детским садам и социальным объектам, а также вели уборку дорог в частном жилом секторе.

Сегодня самосвальный парк муниципальных предприятий продолжит вывоз снега с улиц города.

Главы районных администраций сообщили о проводимой работе на придомовых территориях. Расчищаются заезды во дворы и парковки. В выходные дни уборку парковок проводить было проблематично из-за большого количества автомобилей.

Глава городской администрации Пётр Тултаев отметил, что там, где невозможно проводить расчистку муниципальных парковок из-за большого скопления машин в рабочие дни, необходимо вводить исключение стоянки.

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Источник: adm-saransk.ru