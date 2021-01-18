Мэр Саранска призвал горожан помогать дворникам в расчистке дворов от снега

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал горожан в случае наличия возможности помогать дворникам в расчистке придомовых территорий.

Градоначальник отметил, что при наличии желания и возможности горожанам можно оказать дворникам помощь в расчистке снега у своих подъездов. Также глава городской администрации отметил, что многие его знакомые помогли дворникам.

Кроме того, градоначальник выразил благодарность всем, кто помог, взял лопату в руки, не счел для себя это зазорным.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru