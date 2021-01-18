Мэр Саранска призвал готовиться к борьбе с сосульками и снежными навесами

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, прошедшего 18 января, призвал готовиться к борьбе с сосульками и снежными навесами.

Градоначальник отметил, что синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха, по причине чего неминуемо на крышах домов и зданий будут образовываться сосульки, а также снежные навесы.

Глава городской администрации поручил провести необходимую работу с управляющими компаниями и собственниками торгово-офисных и административных зданий о принятии превентивных мер.

По информации, опубликованной пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru