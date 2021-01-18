В Мордовии в 2021 году студенты высадят 55 тысяч деревьев

Студенческие отряды Мордовии в нынешнем году высадят 55 тыс. деревьев в рамках акции под названием «Лес РСО».

Указанная акция будет приурочена к 55-летию студенческих отрядов, которые появились в 1966 году.

В рамках юбилея будут проведены многие мероприятия, которые начнутся 17 февраля.

Одним из событий станет высадка леса в Саранске. Средства на акцию активисты получили в рамках конкурса грантов. Сумма данного гранта составляет 496 тыс. рублей.

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Источник: mordovmedia.ru