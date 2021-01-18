В Саранске за один день 160 человек сдали кровь

Служба крови Мордовии в минувшую пятницу, 15 января, зафиксировала многочисленный поток желающих стать донорами.

Кровь и её компоненты в пятницу сдали 160 человек.

Многие доноры, исходя из заявок больниц, были приглашены для сдачи тромбоцитов. Также проявляют активность доноры, переболевшие новой коронавирусной инфекцией.

Служба крови отмечает внушительную группу постоянных социальных партнеров, среди которых министерство спорта, молодежной политики и туризма РМ, республиканский молодежный центр и студенческие отряды.

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Источник: mordovmedia.ru