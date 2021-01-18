Артем Здунов распорядился улучшить качество питания в больницах

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов во время оперативного совещания с правительством республики поставил задачу по улучшению качества питания в учреждениях здравоохранения.

Глава республики заявил, что поступило порядка 10 жалоб жителей республики на плохое питание в больницах, а также отметил, что нужно разобраться по каждому случаю.

Кроме того, Артем Здунов подчеркнул, что в регионе есть все возможности обеспечить качественное питание, в том числе используя продукцию местных производителей.

В данном вопросе будет разбираться заместитель главы регионального правительства Галина Лотванова.

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Источник: e-mordovia.ru