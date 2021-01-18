Артем Здунов побывал в Мордовском государственном заповеднике имени П.Г. Смидовича

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил Мордовский государственный заповедник имени П.Г. Смидовича.

Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича представляет собой один из основных объектов туристической инфраструктуры Темниковского района и республики, включенный в сеть туроператоров России.

В зимнее время наглядно оценить всё многообразие животного и растительного мира не представилось возможным, но главе республики рассказали о флоре и фауне этого удивительного места.

В заповеднике развивается познавательный экологический туризм.

Для размещения участников экологических лагерей и экспедиций, а также для семейного отдыха здесь открыты несколько кордонов и туристических баз.

По словам директора заповедника Александра Ручина, в 2010 году заповедник в год посещали не более 100 человек, сейчас - от 10 до 14,5 тыс. гостей со всех регионов страны ежегодно.

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Источник: e-mordovia.ru