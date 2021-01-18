Саранск прощается с новогодним убранством

В Саранске приступают к отключению новогодней иллюминации.

Соответствующее решение было принято на оперативном совещании, которое прошло в понедельник, 18 января, в администрации города.

После отключения иллюминации начнется демонтаж новогоднего убранства города.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru